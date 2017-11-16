İstanbul’da feci kaza: 1 ölü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fikirtepe'de Selim Kürşat Erdoğan (47) idaresindeki 34 PG 7482 plakalı otomobil, yolda çıkıntı halinde bulunan rögar kapağına çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten E-5 karayolundaki beton dökme aracının üzerine düştü. Kazada otomobil sürücüsü Selim Kürşat Erdoğan şoför mahallinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonrasında otomobilde sıkışan sürücünün cansız bedenini, bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anını gören bir vatandaş, "Rögar kapağına çarpıyor ve yükselip aşağıya düşüyor. O sırada buradan geçen beton pompasının üzerine düşüp, oradan yere devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti" diye konuştu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.