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  3. Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 16 Kasım 2017

| | 16 Kasım 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 22:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 22:54
Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 16 Kasım 2017

İdaresi'nin düzenlediği oyununun 526'ıncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 12, 14, 24, 30, 31 ve 45 oldu. na göre 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 548 bin 172 lira 75 kuruş haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi'nin düzenlediği oyununun 526'ıncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 12, 14, 24, 30, 31 ve 45 oldu. na göre 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 548 bin 172 lira 75 kuruş haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!



Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 548 bin 172 lira 75 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 63 kişi 9 bin 291 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 495 kişi 180 lira 5'er kuruş, 3 bilen 73 bin 560 kişi 14 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 2 milyon 299 bin 658 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 663 bin 958 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 929 bin 155 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.
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Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 16 Kasım 2017
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