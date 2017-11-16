Öğrenciler artık serviste unutulmayacak

İzmir'de anaokuluna gittiği serviste unutulan ve 9 saat sonra fark edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin, sıcak ve havasızlıktan hayatını kaybetmişti. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için İstanbul Aydın Üniversitesi Technoarge tarafından Koltuk Doluluk Sensör Sistemi geliştirildi. Bu sistem ile öğrenciler koltuğa oturduğu zaman şoför mahallinde bulunan cihazda ışık yanıyor ve öğrencinin serviste unutulması durumunda sürekli alarm çalıyor.

Koltuk Doluluk Sensör Sistemi'nin çalışma şeklini anlatan Technoarge Araştırma Müdürü Muzaffer Gökçimen, "Technoarge şirketi olarak yaşanan son olaylar neticesinde böyle bir sistem geliştirdik. Bunu yaparken de minibüsçüleri zor durumda bırakmamak ve bu uygulamanın hızlı geçebilmesi için sensörlü minderi geliştirdik. Koltuğa oturunca şoför mahallinin oradaki ekranda benim koltuğa oturduğum gözüküyor. Şoför arkasını dönmeden kimlerin oturduğunu görebiliyor ve içeride insan kaldığı zaman alarm çalıyor. Şoför her şeyi kontrol ettikten sonra alarmı kapatıyor. Bundan sonra hiç kimse araçta unutulmayacak" diye konuştu.

Koltuk Doluluk Sensör Sistemi'nin yanında kemerlerde de sensör kullanıldığını ve üç noktalı kemer teknolojisini kullandıklarını belirten Gökçimen, "Şu anki servislerin çoğunda iki noktalı kemer bulunuyor. İlerleyen zamanlarda akıllı telefonlarda anne ve baba çocuğunun hangi koltukta oturduğunu, ne zaman araca bindiğini, araçta emniyet kemerini bağlayıp bağlamadığını, ne zaman indiğini görebilecek. Maliyet olarak da çok ekonomik. 2 bin 500 lirayı geçmeyecek. Önemli olan bunu herkesin hızlı bir şekilde uygulamasıdır" ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen 8'inci Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nde tanıtılan Koltuk Doluluk Sensör Sistemi standını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da servis aracını inceleyerek bilgi aldı.