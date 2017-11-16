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Tavuk etiyle zehirlenen lerden 4'ü telef oldu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 17:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 18:45
Tavuk etiyle zehirlenen kedilerden 4'ü telef oldu

Kepez'de bir sitenin içinde iddiaya göre, tavuk etiyle 8 zehirlendi. Kedilerden 4'ü telef olurken, 4'ünün tedavisi sürüyor.

Kepez ilçesindeki bir sitende, ağzından salyalar akan leri görenler, Candostları Koruma Derneği'ne haber verdi. Gelen dernek üyeleri site içinde yaptıkları araştırmada, 8 kedinin zehirlendiğini belirledi. Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan ambulansı ile barınağa götürülen kedilerden 4'ü telef olurken, 4 kedi tedaviye alındı.

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DAHA ÇOK KEDİ ZEHİRLENMİŞ OLABİLİR

Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, site içerisinde tavuk etleri bulduklarını söyledi. Etlerden numune alması için Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne haber verdiklerini belirten Yanık, ancak hiçbir yetkilinin siteye gelmediğini söyledi. Polisin alanda araştırma yaptığını belirten Yanık, daha çok kedinin zehirlenmiş olabileceğini belirtti.

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