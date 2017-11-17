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Astım krizine giren kadının yardımına şantiyedeki görevliler koştu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 09:46 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 09:53
Astım krizine giren kadının yardımına şantiyedeki görevliler koştu

'da arkadaşlarıyla birlikte yolda yürürken, astım krizine girerek baygınlık geçiren 'a o sırada şantiyede görevli 2 sağlık personeli müdahale etti. Sağlık personelleri tarafından oksijen verilerek kendine getirilen Cankır ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre , arkadaşlarıyla birlikte Piyalepaşa Bulvarı'nda kaldırımda yürürken astım krizine girerek baygınlık geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken Cankır'ı kendine getirmeye çalışan arkadaşları büyük korku ve panik yaşadı.

YARDIMINA ŞANTİYEDEKİ GÖREVLİLER KOŞTU

Cankır'ın yardımına yakında bulunan bir şantiyede görevli güvenlik personeli ve 2 sağlık çalışanı koştu. Şantiyedeki sağlık çalışanları yerde yarı baygın haldeki Cankır'a oksijen vererek kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen Cankır, olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Astım krizine giren kadının yardımına şantiyedeki görevliler koştu
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