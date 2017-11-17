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Balıkçıların ağına Dönemi’ne ait takıldı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 13:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 13:51
Balıkçıların ağına Bizans Dönemi’ne ait tarihi eser takıldı

’nin Karamürsel ilçesinde balıkçıların ağlarına dönemine ait ‘amphora’ takıldı.

Edinilen bilgilere göre Karamürsel'de balık tutkunu iki arkadaş Ali Sönmez ile Sait Soydoğan, tekneleriyle Karamürsel sahilinde denize açıldı. Ağlarını denize atan balıkçılar beklemeye başladı. İlerleyen saatlerde ağlarında büyük bir ağırlık hisseden iki arkadaş dikkatlice ağı çekmeye başladı. Ağı tekneye çeken balıkçılar balık yerine çömlek ile karşılaştılar

BİZANS DÖNEMİNE AİT

Bu çömleğin olduğunu düşünen iki arkadaş, hemen çıkan eseri Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine getirdi. Kimileri bu eserin yeni olduğunu iddia etse de Ali Sönmez, bunun bir tarihi eser olduğunu düşünerek müze müdürlüğüne bilgi verdi. Müze ekibi hemen olay yerine gelerek çıkan eseri yerinde inceledi. İncelemelerin ardından eserin dönemine ait bir amphora olduğunu belirlendi.

Ağlarına takılan tarihi eseri müze yetkililerine teslim ettiklerini söylyen Ali Sönmez ve Sait Saydoğan üzerine düşen vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade ettiler.

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Balıkçıların ağına Bizans Dönemi’ne ait tarihi eser takıldı
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