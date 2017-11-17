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le eşini dövdü, adliyeye elinde kemerle geldi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 11:21
Kemerle eşini dövdü, adliyeye elinde kemerle geldi

'da karısını le dövdüğü için gözaltına alınan şahsın adliyeye çıkarılırken elindeki kemer dikkat çekerken, zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.'yi 3 aylık bebeği kucağındayken 2 saat boyunca le dövdüğü iddiası üzerine soruşturma başlattı. Bağlar Polis Merkezi ekipleri, işsiz olduğu öğrenilen Ömer B'yi (25) gözaltına aldı. Şahıs, 15 Kasım günü adliyeye sevk edildi. Zanlı polisler arasında eli kelepçeli halde adliyeye getirilirken elinde kemer olduğu görüldü. Eşini kemerle döven şahıs, kemerle girdiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.

İNTİHAR ETMEMESİ İÇİN ÇIKARILDI

Şahsın gözaltında kaldığı sürede etmemesi için varsa ayakkabı bağının ve kemerinin alındığı adliyeye götürülürken de kendisine geri verildiği öğrenildi. Koca adliyeye girişte "Eşimi dövdüm karım değil mi döverim" demişti.

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