O kazanın raporu eksik çıktı

İstanbul
Sarıyer'de tiyatrocu Erdal Tosun'un otomobilinin üzerine başka bir aracın düşmesi sonucu hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bilirkişi raporu eksik çıktı. Geçen yıl 29 Kasım'da Büyükdere Caddesi'nde kontrolden çıkan Nihat Şaki idaresindeki otomobil, tiyatrocu Tosun'un arabasının üzerine düşmüş ve Tosun olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şaki tutuksuz yargılanırken Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda Şaki'nin refüjü fark etmeyip çarptığı ve karşı şeride doğru havalanarak Tosun'un aracının üstüne düştüğü kaydedildi. Raporda Tosun'un kusursuz olduğu tespit edilirken Şaki, birinci derecede asli kusurlu sayıldı. Şaki'nin itirazı üzerine tekrar incelenen raporda yoldaki su birikintisine, alçak ve eğimli bariyerlerin de Şaki'nin aracının karşı şeride geçmesini etkilediğine yer verilmediği belirtildi. Yeni bir bilirkişi raporu istedi.
Merve DURĞUN
/ ÖZEL İSTİHBARAT