Recep Sert hastaneye kaldırıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013'te yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert, beyaz eşya borcunu ödemediği için tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir alışveriş merkezinden beyaz eşya satın alan Sert, taahhüt ettiği borcunu ödeyemeyince firma ihtar çekti.İhtar süresini uzatmak için İnegöl Adliyesine giden Sert, burada polis ekiplerince "taahhüdü ihlal" suçundan gözaltına alındı.

Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Sert, burada rahatsızlanması üzerine Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sert'in göğüs hastalıkları bölümünde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e 18 Temmuz 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz ve çene nakli gerçekleştirilmişti. Naklin ardından sağlığına kavuşan Sert, 21 Arallık 2014'te nişanlısı Esma Akyurt ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen törenle dünya evine girmişti.