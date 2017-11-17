Trafik Komisyonu Bağdat Caddesi’nde

AK Parti
İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım'ın önerisiyle kurulan Trafik Komisyonu
, şehir merkezlerindeki işlek caddelerde trafik sorunlarının araştırılması ve alınacak önlemlerinin belirlenmesi amacıyla dün İstanbul'da çalışmalarda bulundu.
SABAH'A TEŞEKKÜR
Trafik Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile komisyon üyeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel Bağdat Caddesi
'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Caddede trafik kazalarına yönelik sorunların nasıl aşılacağına yönelik fikir alışverişi yapıldı. Vatandaşlar da bu konuya yönelik önerilerini milletvekilleriyle paylaştı. Bağdat Caddesi'nin en önemli sorunlarından biri olan hafriyat kamyonlarına yönelik de trafik denetimi yapıldı. Trafik Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Trafik kazaları konusundaki en önemli konulardan biri vatandaşın bilinçlendirilmesi. Bunun için de bu konunun gündeme gelmesi gerekiyor. Sabah gazetesinin trafik kazalarıyla ilgili yaptığı haberler bu konuda çok etkili oldu. Çıkan haberlerin ardından vatandaşlardan bize çok olumlu tepkiler geldi. İnsanlar, 'Ne güzel bir konuyla ilgili çalışıyorsunuz. İnşallah başarılı olursunuz' diyor. Sabah'a, komisyon çalışmalarımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
'PİŞMANLIK DUYMUYORLAR'
Trafik kazalarının yüzde 89'unun sürücü kaynaklı olduğunu belirten Kırcalı, "Vatandaş normal bir suç işlediği zaman bir suçluluk ve bir pişmanlık duyuyor ama maalesef trafik kurallarını ihlal ettiği zaman bu suçluluğu hissetmiyor. Aksine trafik kurallarını ihlal etmesiyle övünen kişiler mevcut.Ttrafik güvenlik kültürünü oluşturmamız gerekiyor" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım ise, "Hem yaptığımız keşif hem de birçok kişiden aldığımız fikirler neticesinde kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Trafik kazalarını etkileyen unsurlar da komisyonda toparlanıp derlenecek. Ve bu rapor TBMM
'ye sunularak kanun hazırlanacak" diye konuştu.