97’sinde kanseri yendi

Aydın
'ın Germencik ilçesi de ömre ömür katan yerlerden birisi. Öyle ki burada yaşayan 97 yaşındaki Ahmet Hamdi Bahçivan, sadece yaş almadı. 93'ünde yakalandığı mesane kanser
ini de yenmeyi başardı. Ahmet Hamdi dede "Kanser korksun benden ne korkacağım kanserden. Benim reçetem inancım, sabrım ve sevgim. Acını da, hastalığını da, sevgilini de seveceksin. Her şey iyilikten gelir, Hakk'a gider" diyor.
Germencik, Menderes ovasına kurulmuş. Burada yetiştirilen incirler, sadece Türkiye'nin değil dünyanın dilinde. Zeytin ve zeytinyağı ise tescillenmiş. Ovada yetişen her ürün Germencikli'ye şifa niteliğinde. Hal böyle olunca Germencik, Akdeniz Üniversitesi
Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ve ekibinin araştırma sahası olmuş. 97 yaşındaki Ahmet Hamdi dede de burada yaşayan asırlık çınarlardan biri. Onu diğerlerinden ayıran, 93'ünde yakalandığı kanseri 4 yılda yenmesi. Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki evinde eşi Kadriye'yle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Üç kızı, bir oğlu ve torunları var. Ahmet Hamdi dede şöyle diyor:
Mesanem alındı. O bölge temizlendi. Benim reçetem belli. Bereketli Menderes ovamızın toprağında yetişen her sebze ve meyve soframızda. Bu bereketli sebzeler, meyveler sonra da soframızda yer alır. Ne korkacağım kanserden. Kanser korksun benden.
Her şey iyilikten gelir, Hakk'a gider. Bak, ben narı ağacımdan kendi elimle toplar yerim. Bu öyle bir sevgi ki tohumunu ben atmışım ağacın, sulamışım, beslemişim sevgiyle. Şimdi de bana ürünü hediye edince seve seve yiyorum. Ne oluyor, işte bu nar bedenime şifa oluyor. Zeytinimi kendim yetiştiriyorum. Sonra soframa zeytin ve zeytinyağı olarak geliyor. İncir ağaçlarım da benim için değerli. Onları ben büyüttüm. Onlar da beni büyütüyor hem de sağlıkla. Yaz kızım: Sevmek lazım.
ACIYLA, SABIR VE MANEVİYATLA...
Ahmet Hamdi dedenin anne ve babası, bu topraklarda Yunanlıların Aydın işgalı sırasında yaşattığı Kanlı Bahçe Katliamı'nın tanığı. Ahmet Hamdi dede ise o günlerde bebek. "Koskoca ailemin bütün üyelerini, kardeşlerimi de katlediyorlar. Sadece 3 kişi kalmışız. Bunca acıyla sabır ve maneviyatla mücadele ettim. Benim inancım tam. Sevmek, inanmak, şüküretmek beni güçlü kıldı. Uzun yaşam ve acı karşısında yılmamamın en büyük etkeni bunlar" diyor.
- BİTTİ -