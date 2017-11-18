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Bugün hava nasıl olacak? 'da sıcaklık kaç derece (Yurtta 18 Kasım 2017)

Giriş Tarihi: 18.11.2017 10:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 10:58
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık kaç derece (Yurtta hava durumu 18 Kasım 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17
: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20

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Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklık kaç derece (Yurtta hava durumu 18 Kasım 2017)
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