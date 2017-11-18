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Dilenciden çıkan paralar şok etti!

Giriş Tarihi: 18.11.2017 11:09 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 11:17
Dilenciden çıkan paralar şok etti!

Dilencinin cebinden çıkan paralar polis ekiplerini şok etti!

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Dilenciden çıkan paralar şok etti!
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