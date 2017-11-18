Evinde uyuyan komşusunun ölmediğini öğrenince üzüldü

Bolu'da, yakınları tarafından haber alınamayınca hayatından şüphe edilen 60 yaşındaki Fatma Güzin Altuntaş'ın evde uyuduğu tespit edilince, üst komşusu yaşlı kadının ölmediğine üzülerek, "Ölseydi parti verirdim" dedi.



Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Özek Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşındaki Fatma Güzin Altuntaş'tan haber alamayan yakınları, yaşlı kadının hayatından şüphe ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlıkve polis ekipleri yaşlı kadının yaşadığı dairenin ziline defalarca basmasına rağmen, Fatma Güzin Altuntaş'tan ses gelmeyince ekipler kapıyı kendileri açtılar. Kapının açılmasıyla polis ve sağlık ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığını ve bu yüzden uykusunun ağır olduğunu söyledi. Evinde polisi görünce korkan yaşlı kadını polis ekipleri, "Bizleri çok korkuttun, önemli olan senin sağlığın" diyerek sakinleştirdi.

Fatma Güzin Altuntaş hakkında farklı iddialarda bulunan üst komşusu, yaşlı kadının ölmediğini öğrenince üzüldü. Evinin camından dakikalarca alt komşusundan gelecek haberi bekleyen kadın, 60 yaşındaki Altuntaş'ın uyuyakaldığını öğrenince, "Tüh Allah kahretsin. Keşke geberseydi. Ölseydi mahallede parti verirdim" dedi.