İngiliz basını sordu: Ajda kaç yaşında?

İngiliz Daily Mail
gazetesi, ünlü şarkıcı Ajda Pekkan
'ın genç görünümü överek, haberinde "Kaç yaşında" başlığını kullandı. Haberde, Pekkan'ın 71 yaşında olmasına rağmen çok daha genç görünmesiyle görenleri hayran bıraktığı ve çocuk istediğine yer verildi. "Ne yediğime her zaman dikkat ederim. Yemek seçimi yapmıyorum. Kebap ve balık yemeyi çok seviyorum" diyen Pekkan, sağlıklı beslenmenin görünümündeki etkisine dikkat çekti. Haberde, İsviçre'deki yaşlanma karşıtı spa'ları düzenli olarak ziyaret ettiğini belirten dünyaca ünlü sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yürüyüş yapıyorum ve bol su içiyorum. Susuz bir yaşam düşünemiyorum. Güne, tarçın-limon-bal karışımı eklenmiş bir bardak su içerek başlıyorum. Hiçbir zaman güzel bir kadın figürü olmak istemedim, fakat vücudumu korumaya hep önem verdim. Genlerin ve düzenli spor yapmanın formda kalmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum." Gazetede ayrıca Pekkan'ın çocuk sahibi olmak istediğine yer verildi. Pekkan'ın suni döllenme hakkında ABD'li ve Hintli doktorlara danıştığına değinildi. Pekkan geçen sene The Hollywood Reporter tarafından gösteri dünyasının en güçlü 100 kadını arasında gösterilmiş ve ABD'ye davet edilmişti.