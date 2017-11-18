Liseli Helin cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı

Pendik'te, 13 Ekim'de, tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Mustafa Yetkin hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten silahla yaralama", "iş yerinde silahla yağma", "tehdit" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından da 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Yetkin'in, lise öğrencisi Palandöken ile kısa bir süre arkadaşlık yaptıkları, olay tarihinden iki ay önce Palandöken'in şüpheli ile olan arkadaşlığına son verdiği ve görüşmek istemediği anlatıldı.