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'de otomobil denize düştü

Giriş Tarihi: 19.11.2017 09:11
Balıkesir'de otomobil denize düştü

'de 'ndan denize düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

'in Bandırma ilçesinde bir otomobil limandan denize düştü. Araçtaki 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

Büyükbaş hayvan denetimi için şehir dışından gelen firma yetkililerinin içinde bulunduğu otomobil, Çelebi 'ndan denize düştü. Bu sırada araçta bulunan 4 kişiden 3'ü liman çalışanları tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bandırma İtfaiyesi, Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekiplerin çalışması sonucu kayıp kişinin cesedine ulaşıldı. Otomobilin limandan denize düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Alakuş'un cesedi Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Balıkesir'de otomobil denize düştü
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