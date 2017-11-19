Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu (Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor) 16

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren kentin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor) 20

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17