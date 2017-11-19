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O şoför görevden uzaklaştırıldı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 17:24 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 17:26
O şoför görevden uzaklaştırıldı

Başkanı Alinur Aktaş, “Yolculuk yapmak isteyen bir vatandaşımıza saldıran özel halk otobüsü şoförü süratle görevinden uzaklaştırılmış. Konu savcılığa iletildi. Belediyemiz yasal sürecin takipçisi olacaktır” dedi.

Üniversite-Yunuseli hattında çalışan özel halk otobüsü Küçük Sanayi durağında hızlı girmesi üzerine bir yolcu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför yolcuyu otobüsten indirdi. Otobüse tekrar binen yolcu, "Ben paramı verdim bindim. Ben sana küfür ettim mi? Ben sana hakaret ettim mi? Neden bana vuruyorsun" diyerek kendini savunurken, şoför yolcuyu tekrar tartaklamaya başladı. Otobüs şoförü adamı ana yol kenarında bırakıp kapıları kapattı. Yolcunun parasını vermesine rağmen yolcuyu otobüse almayarak olay erinden ayrıldı.

"BELEDİYEMİZ YASAL SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAKTIR"

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkanı Alinur Aktaş, "Vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti sunmakla mükellef olan yeşil özel halk otobüslerinin birinde dün meydana gelen olayı büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yolculuk yapmak isteyen bir vatandaşımıza saldıran özel halk otobüsü şoförü, süratle görevden uzaklaştırılmış. Bununla birlikte olayda mağdur olan vatandaşımızla bizzat görüşerek, yaşanan durumdan dolayı üzüntümüzü iletmiş bulunmaktayım. Akabinde konu savcılığa iletilmiştir. Belediyemiz yasal sürecin takipçisi olacaktır" dedi.

Şoförün yolcuyu otobüsten zorla indirdiği anlar kamerada

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O şoför görevden uzaklaştırıldı
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