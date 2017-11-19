Şoför yolcuyu yaka paça aşağı indirdi

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde Üniversite-Yunuseli hattında çalışan özel halk otobüsü, Küçük Sanayi durağına hızlı bir şekilde girdi. Bunun üzerine durakta bekleyen yolculardan biri kartı okutup otobüse binip otobüs şoförüne "Kardeşim benim engelli çocuğum var otobüsü neden üstüme kırıyorsun benim canımın hiç mi kıymeti yok seni şikayet edeceğim" demesi üzerine oturduğu yerden kalkan şoför yolcuyu kolundan tutarak otobüsten indirdi. Otobüste bulunan diğer yolcular ne kadar ayırmak isteseler de otobüs şoförü adamı iterek zorla otobüsten indirdi.

Şoförün yolcuyu otobüsten zorla indirdiği anlar kamerada

"BEN SANA KÜFÜR MÜ ETTİM?" DEYİNCE TEKRAR TARTAKLADI

Otobüse tekrar binen yolcu, "Ben paramı verdim bindim. Ben sana küfür ettim mi, ben sana hakaret ettim mi, neden bana vuruyorsun" diyerek kendini savunurken şoför yolcuyu tekrar tartaklamaya başladı. Otobüs şoförü adamı ana yol kenarında bırakıp kapıları kapattı. Yolcunun parasını vermesine rağmen yolcuyu otobüse almayarak olay erinden ayrıldı. Olanlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.