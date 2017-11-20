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25 yıl lik yaptıktan sonra üretimine başladı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 10:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 11:03
25 yıl berberlik yaptıktan sonra çilek üretimine başladı

'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde 25 yıl lik yapan 42 yaşındaki Murat Bayoğlu, evinin bahçesine üretimine başladı.

Evli ve 2 çocuk babası Murat Bayoğlu, 25 yıl köyünde lik yaptı. Bu işi bırakmaya karar vererek "Artık emekli oldum" diyen Bayoğlu, köyünde çiftçilik yapmaya karar verdi. Bayoğlu, evinin önünde bulunan boş araziye 5 bin fidesi dikti. Bu yıl ilk mahsulünü almaya hazırlanan Bayoğlu, gelecek yıllarda üretimini arttırmayı hedeflediğini söyledi. Köyünde farklı bir meyve üretmek için yola çıktığını anlatan Bayoğlu, şöyle dedi:

"MÜŞTERİSİ HER ZAMAN HAZIR"

"Köyümde 25 yıl berberlik yaptım. Bir şeyler üretmek istiyordum. Çilek üretmek istedim. Burada toprak ve arazinin müsait olduğu ancak, pek üretim yapılmadığını fark ettim. İl dışından gerekli malzemeleri aldım. Bu yıl iyi bir mahsul alacağım. Gelecek yıllarda üretimimi arttırmak istiyorum. Yıllarca esnaflık yaptım. Bu iş daha huzurlu ve sakin. İnsanlar köylerinde boş arazileri bu şekilde değerlendirmeli. Birçok arazi boş olarak duruyor. Çalışınca her şey oluyor. Çileği satma gibi bir problemim de yok. Müşterisi her zaman olan bir meyvedir."

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