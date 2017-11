25 yıl berberlik yaptıktan sonra çilek üretimine başladı

Evli ve 2 çocuk babası Murat Bayoğlu, 25 yıl köyünde berberlik yaptı. Bu işi bırakmaya karar vererek "Artık emekli oldum" diyen Bayoğlu, köyünde çiftçilik yapmaya karar verdi. Bayoğlu, evinin önünde bulunan boş araziye 5 bin çilek fidesi dikti. Bu yıl ilk mahsulünü almaya hazırlanan Bayoğlu, gelecek yıllarda üretimini arttırmayı hedeflediğini söyledi. Köyünde farklı bir meyve üretmek için yola çıktığını anlatan Bayoğlu, şöyle dedi:

"MÜŞTERİSİ HER ZAMAN HAZIR"



"Köyümde 25 yıl berberlik yaptım. Bir şeyler üretmek istiyordum. Çilek üretmek istedim. Burada toprak ve arazinin müsait olduğu ancak, pek üretim yapılmadığını fark ettim. İl dışından gerekli malzemeleri aldım. Bu yıl iyi bir mahsul alacağım. Gelecek yıllarda üretimimi arttırmak istiyorum. Yıllarca esnaflık yaptım. Bu iş daha huzurlu ve sakin. İnsanlar köylerinde boş arazileri bu şekilde değerlendirmeli. Birçok arazi boş olarak duruyor. Çalışınca her şey oluyor. Çileği satma gibi bir problemim de yok. Müşterisi her zaman olan bir meyvedir."