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'da : 1 ölü

Giriş Tarihi: 20.11.2017 06:41
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

'nın Ceyhan ilçesinde ya uğrayan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mustafa Biçer, evine giderken kimliği belirsiz kişi tarafından la vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda kurşun isabet eden Biçer, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Biçer, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
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