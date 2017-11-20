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'da aşırı yağıştan ev çöktü: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Giriş Tarihi: 20.11.2017 07:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 07:21
Batman'da aşırı yağıştan ev çöktü: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

'ın Kozluk ilçesinde aşırı yağıştan ev çöktü. Olayda 1 kişi öldü, ikisi ağır 6 kişi de yaralandı.

'ın Kozluk ilçesi Tepeçik Mahallesi'nde 2 katlı de aşırı yağıştan dolayı göçük meydana geldi. Göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı iki katlı kerpiç ev ile yakınındaki hayvan damı çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Batman'dan İl Afet ve (), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan İbrahim Azrak (61) hayatını kaybetti. Aynı aileden Ebubekir Azrak (17), Nazlı Azrak (12), Hülya Azrak (26), Serdem Azrak (61), Yunus Emre Azrak (10) ve Mehmet Azrak (23) yaralandı.

Göçük altında kalan çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan da telef oldu. Yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesi ile Kozluk İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Batman Valiliğinin olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "İlimiz Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi'nde 19.11.2017 Pazar günü saat 22:00 sularında iki katlı kerpiç bir evde meydana gelen göçükten (6) vatandaşımız yaralanmış, (1) vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir.

Olayda yaralanan vatandaşlarımız hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Batman'da aşırı yağıştan ev çöktü: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
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