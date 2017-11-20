Binada doğalgaz patladı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesi Yalı Mahallesi Huzur Camii yanındaki ikamette, doğalgaz çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan komşular hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kocaali Grup Amirliği ekipleri patlama olan yerde çalışma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlama sonrasında Metin Ensaroğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerince Kocaali İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, patlama sonrasında binadaki bütün evlerde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan görgü şahidi Mert Kurtoğlu, "Burada oturuyorduk. Birden bir patlama oldu. Binadan beyaz bir duman çıktı. Demir kapı olduğu yerden 10 metre fırladı. Birden çığlıklar yükselmeye başladı. Hemen koştuk ve en üst katta doğalgaz patlaması olmuş. Diğer dairelerde maddi hasar meydana gelmiş. Üst katta yaralı olduğu söylendi. Merdiven dayadık onu indirdik. Yaralı durumu kötü idi. Durumu kritik yanmadan dolayı. Şuan iki yaralı var" dedi.