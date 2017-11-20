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Ellerini silaj makinesine kaptıran kadın yaşam mücadelesini kaybetti

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 11:43
Ellerini silaj makinesine kaptıran kadın yaşam mücadelesini kaybetti

'nin Çameli ilçesinde ellerini silaj makinesine kaptırarak ağır yaralanan kadın, hastanedeki 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Emecik Mahallesi'nde 17 Ekim'de mısır tarlasında çalışırken ellerini silaj makinesine kaptırması sonucu sol kolu dirseğinden, sağ eli bileğinden kopan 27 yaşındaki bir çocuk annesi , 17 Kasım Cuma günü tedavisinin sürdüğü Hastanesinden (PAÜ) Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

35 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaygın, hastanedeki müdahaleye rağmen 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eşinden boşandığı öğrenilen Yaygın'ın cenazesi, otopsinin ardından Emekcik Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Çameli ilçesinde 17 Ekim'de tarlada çalışırken mısır saplarını attığı silaj makinesine ellerini kaptırarak ağır yaralanan bir çocuk annesi Hacer Yaygın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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