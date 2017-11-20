Ellerini silaj makinesine kaptıran kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Emecik Mahallesi'nde 17 Ekim'de mısır tarlasında çalışırken ellerini silaj makinesine kaptırması sonucu sol kolu dirseğinden, sağ eli bileğinden kopan 27 yaşındaki bir çocuk annesi Hacer Yaygın, 17 Kasım Cuma günü tedavisinin sürdüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden (PAÜ) Denizli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.
35 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaygın, hastanedeki müdahaleye rağmen 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eşinden boşandığı öğrenilen Yaygın'ın cenazesi, otopsinin ardından Emekcik Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Çameli ilçesinde 17 Ekim'de tarlada çalışırken mısır saplarını attığı silaj makinesine ellerini kaptırarak ağır yaralanan bir çocuk annesi Hacer Yaygın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.