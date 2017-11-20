Eskişehir'de otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Veli Öztürk (28) idaresindeki 26 FJ 119 plakalı otobüs, Zincirlikuyu Mahallesi'nde Özcan Aydın'ın (35) kullandığı 26 KE 530 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Aydın, kaza yerinde hayatını kaybetti, Sabriye Çip (39) ile Ömer Kapuluoğlu (31) yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
112 Acil Servis ekiplerince, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Aydın'ın cenazesi, Yunusemre Devlet Hastanesi morguna konuldu.