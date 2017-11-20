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'de otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 14:19
Eskişehir'de otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'de otobüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Veli Öztürk (28) idaresindeki 26 FJ 119 plakalı otobüs, Zincirlikuyu Mahallesi'nde Özcan Aydın'ın (35) kullandığı 26 KE 530 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Aydın, yerinde hayatını kaybetti, Sabriye Çip (39) ile Ömer Kapuluoğlu (31) yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

112 Acil Servis ekiplerince, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Aydın'ın cenazesi, Yunusemre Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı

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Eskişehir'de otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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