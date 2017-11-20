Filmdeki karakterin iç dünyasına girerim

Yönetmenliğini Yavuz Turgul
'un üstlendiği 'Yol Ayrımı
' filminin başrolündeki usta oyuncu Şener Şen
, geçirdiği bir trafik kazası sonrası servetini çalışanlarına bölüştürme kararı alan işadamı Mazhar Kozanlı karakteriyle seyirciyi içsel bir yolculuğa çıkartıyor. Filmin dokunaklı hikayesini tamamlayan etkileyici müziklerin de de besteci ve piyanist Angelika Akbar'ın imzası var. SABAH'a filmini müziklerini bestelemesi için yönetmen Turgul tarafından kendisine teklif yapıldığı süreci anlatan Akbar "Filmin senaryosundan çok etkilendim ve müziklerini yapmaya karar verdim. Kurguyu algılarken en çok filmdeki karakterlerin iç dünyalarındaki devinimlere dikkat ederim. Onların öncelikle duygu dünyasına girerim ve içinde yaşamaya başlarım" dedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce bir filmin bestesini üstlenen ve ilk eşiyle birlikte filmin çekileceği duraklardan biri olan Türkiye'ye gelen Akbar o gün bugündür Türkiye'de yaşıyor. İlk çocuğunu İstanbul'da dünyaya getiren Akbar "Batı ülkeleri ve ABD'ye dağılan akrabalarımın 'Buraya gel' ısrarına rağmen Türkiye'de kaldım. Buraya âşığım. 'İçimdeki Türkiyem' kitabını yazdıktan sonra 'Niye Türkiye değil de Türkiyem' diye sordular. O "m" harfi olmazsa, ben ne bu kitabı yazardım, ne de bu ülkeye âşık olup burada kalırdım. Türkiye ile ilgili yaşadığım en net duygu "bağrına basmak" duygusu. Bu ülkeyi sevmemin sebebi olan Türk insanı birkaç kelime ile anlatılamaz" dedi.