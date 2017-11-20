İstismar beraatı istinaftan döndü

Ünlü restoran zincirinin İstanbul'daki bir şubesinde müdür olan evli ve bir çocuk babası Eyüp K. (26) iddiaya göre, geçen yıl haziran ayında işe yeni başlayan 17 yaşındaki Döndü S.A.'yı (17) iş yerinin deposuna götürdü, cinsel istismarda bulundu.



Olayın ardından genç kız müdürden şikâyetçi oldu. Müdür Eyüp K. hakkında "hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla 4.5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.



'İFTİRA ATTI'



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Eyüp K. kendisine iftira atıldığını öne sürüp suçlamaları reddetti. Olay günü müşterilerden garson Döndü S.A. hakkında şikâyet gelmesi üzerine çalışanına saçını toplaması yönünde uyarıda bulunduğunu iddia eden Eyüp K., "Tahmin ediyorum ki bundan duyduğu kızgınlıkla böyle bir iftirada bulundu.



Depoya gittik ama herhangi bir şey olmadı" dedi. Genç kız ise hem sözlü hem fiziki istimara uğradığını anlattı. Tanık olarak dinlenen bir çalışan ise müdür ile Döndü S. A.'yı depoda gördüğünü ancak olumsuz bir duruma rastlamadığını belirtti. Mahkeme, sanığın cezalandırılması için kesin, net ve inandırıcı delil olmadığını belirterek beraatına karar verdi.



İFTİRA İÇİN NEDEN YOK'



Beraat kararma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve mağdur Döndü S.A. itiraz etti. Dosyayı yeniden ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, genç kızın olaydan 2 gün önce işe başladığını, ikili arasında olay öncesine dayanan husumet olmadığından iftira için bir neden de bulunmadığını belirtti.



Daire kararında, hayatın olağan akışı içinde 17 yaşındaki bir kızın müdürünün saçını toplamasını söylediği için kendi iffetini de ortaya koyarak bu şekilde iftira atmasının mümkün olmadığını kaydetti. Oy çokluğuyla beraat kararı bozuldu, sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



Karara üye hâkim şerh düştü. Sanığın benzer bir tavrı daha önce çalışanlarına göstermediği ve olay; günü mağdurun husumetle böyle bir iddiada bulunmuş olma ihtimali- i nin bulunduğunu belirtti.

Habertürk