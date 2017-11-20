Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Kaza yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı

yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı

Giriş Tarihi: 20.11.2017 10:53 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 11:30
Kaza yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı

Direksiyon başında alkol alan sürücü yaptı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaza yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN