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Kaza yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı
Kaza
yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı
Giriş Tarihi: 20.11.2017
10:53
Güncelleme Tarihi: 20.11.2017
11:30
Direksiyon başında alkol alan sürücü
kaza
yaptı.
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