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Kâğıthane'de u

Giriş Tarihi: 20.11.2017 06:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 06:54
Kâğıthane'de market soygunu

Kağıthane'de, kasklı olarak girdikleri te, bıçak tehdidiyle çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para gasp eden 2 kişi, geldikleri motosikletle kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Gürsel Mahallesi Işıl Sokak'ta bulunan bir ler zincirinin şubesinde meydana geldi. Markete giren kasklı 2 kişi, bıçak tehdidiyle kasiyeri etkisiz hale getirdi. Korkan kasiyer, cuların istediği kasadaki paraları verdi. Soyguncular, gasp ettikleri paraları da yanlarında alarak geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Kâğıthane'de market soygunu
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