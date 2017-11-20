Kâğıthane'de market soygunu

Olay, saat 20.00 sıralarında, Gürsel Mahallesi Işıl Sokak'ta bulunan bir market
ler zincirinin şubesinde meydana geldi. Markete giren kasklı 2 kişi, bıçak tehdidiyle kasiyeri etkisiz hale getirdi. Korkan kasiyer, soygun
cuların istediği kasadaki paraları verdi. Soyguncular, gasp ettikleri paraları da yanlarında alarak geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.