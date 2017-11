Kütahya'da kış lastiği yoğunluğu başladı

BUGÜN NELER OLDU

Sıcaklık değerlerinin düşmesi ve kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla kış lastiği için lastikçilere gelen insan sayısı da her geçen gün artıyor. Kış şartlarında kaza riskini azaltmak isteyen vatandaşların araçları lastikçilerin önünde sıra oluşturmuş durumda. Lastik tamircileri ise vatandaşların isteklerini karşılamak için çaba sarf ediyor.Yasal olarak araç sahiplerinin 1 Aralık'tan itibaren araçlarına kışlık lastiklerini takmaları gerektiğini ifade eden işletme sahibi Oğuz Kaygısız, " Kütahya lılar kış lastiği konusunda oldukça duyarlı. 715 TL gibi bir ceza müeyedesi olan bu uygulama da Kütahyalılar can ve mal kaybını önlemek amacı ile lastik değişimini yapıyorlar. 1 Aralık itibari ile ticari araçlarda zorunlu hale gelecek olan kış lastiği uygulaması nedeni ile son 15-20 gündür bir yoğun var. Vatandaşlar kış lastiği konunda oldukça bilinçli. Yasa yada ceza caydırıcı olabiliyor ancak vatandaşlar can ve mal kaybını önlemek amacı ile lastiklerini değiştiriyorlar. Şuanda ticari araçlar için 715 lira cezai yaptırımı olan bu uygulamada, Binek araçlar için ise 54 il için valilik kararına bırakıldı. Vatandaşlara tavsiyem yaz lastikleri ile kışın seyahate çıkmamalılar" diye konuştu.Vatandaşlar ise, 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiklerini her sene düzenli olarak değiştirdiklerini söylediler.