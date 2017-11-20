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Meteoroloji'den flaş uyarısı! 7-8 derece birden...

Giriş Tarihi: 20.11.2017 07:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 07:42
Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! 7-8 derece birden...

'da dün akşam başlayan ve sabaha kadar hiç durmadan devam eden yağmurun ardından kentte bugün ve yarın için de uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Bugün ve yarın için şu uyarılarda bulunuldu: "'da hava 7-8 derece birden soğuyacak. Sağanak yağış bekliyoruz. Kuvvetli yağmur İstanbul'u olumsuz etkileyecek. Yağış bütün Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz hatta Güneydoğu Anadolu'da görülecek.

Yağışlar bugün bir tufan halinde 7 bölgeyi birden etkisi altına alıyor. Yarın ise karayel fırtınası gelecek. Hava sıcaklıkları kademeli değil, aniden düşüyor. İzmir'de de yağış etkili olurken Ankara'da yer yer fırtına söz konusu. Yarın Ankara, Eskişehir ve Bolu çevresi, Batı Karadeniz'in yüksekleri Zonguldak, Bartın etraflarında kar beklentisi var. Çarşamba gününden itibarense sıcaklıklar artıyor." (Habertürk)

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Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! 7-8 derece birden...
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