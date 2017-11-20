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O ilde korkutan

Giriş Tarihi: 19.11.2017 23:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 01:53
O ilde korkutan yangın

'te bulunan bir sentetik tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. 40'ın üzerinde itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 4. nde bulunan bir sentetik fabrikasının iplik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Saat 20.20 sıralarında başlayan yangına Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi ve özel fabrikaların itfaiye araçlarından oluşan yaklaşık 40 araç ve 100 kişilik ekiple alevlere müdahale edildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren söndürme çalışmaları ile yangının etrafa sıçraması önlendi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri de sevk edilirken, fabrika çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yoğun dumanın ortaya çıktığı yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ise fabrika çevresinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenin ise itfaiye ekiplerinin olay yerinde yapacakları incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.

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O ilde korkutan yangın
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