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’da silahlı kavga: 1’i polis 3 yaralı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 14:22

’nın Birecik ilçesinde akraba iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1’i polis, 3 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 9 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, öğle saatlerinde, Meydan Mahallesinde bulunan Hükümet Konağının önünde meydana geldi. Yuvacık Mahallesinde oturan akraba iki grup, arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davanın duruşmasına katılmak için adliyeye geldi. Burada karşılaşan iki grup arasında, tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, adliyede görevli polis memuru Ö.Y., grupları ayırmaya çalışırken, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Art arda tabancadan açılan ateş sonucu taraflardan Yaşar Y. ile Ethem Y.'de yaralandı. Yralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı saptanan 9 kişiyi gözaltına aldı.
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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1’i polis 3 yaralı
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