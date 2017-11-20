Uludağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Yaklaşan yeni sezon öncesi kar yağışının erken başlaması turizmcileri sevindirdi. Bugün öğle saatlerinde başlayıp etkisini arttıran yağış sebebiyle Uludağ bir kez daha beyaz gelinliği giydi. Uludağ'a bu sene yılın ilk karı 15 Ekim'de düşmüş, havaların ısınmasıyla birlikte aynı gün içerisinde erimişti. Balkanlar'dan gelen soğuk hava etkisini Uludağ'da kar yağışı şeklinde gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı zirvede 10, oteller bölgesinde ise 6 santimetreye ulaştı. Gündüz hava sıcaklığının -2'yi gösterdiği Uludağ'da gece en düşük sıcaklığın -5 derece civarında olması bekleniyor. Kar yağışının bu gece ve yarın da devam edeceği belirtildi.

VATANDAŞLAR KAR TOPU OYNADI, KAPANAN YOLLARI İŞ MAKİNELERİ AÇIYOR

Uludağ'a kar yağdığını duyan vatandaşlar kar topu oynamak için oteller bölgesine akın etti. Yeniden karın heyecanı yaşayan vatandaşlar, bol bol selfie çekti. Karla kaplanan yollar ise iş makineleriyle sürekli açılıyor.

Uludağ'a kar yağdığını duyunca geldiklerini belirten vatandaşlar, "Kar yağacağını duyunca Uludağ'a çıktık. Kar tipi şeklinde yağıyor. Yerlerde tutmuş. Biz de bu yılın ilk karıyla tanışmanın keyfini çıkartıyoruz" dedi.