Bakırköy’de korkutan yangın

Olay, Bakırköy Yenimahalle'de bulunan bir sanayi sitesi içerisindeki kağıt ve hurda malzemelerin depolandığı bölümde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede bütün depoyu sararken çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sanayi sitesindeki vatandaşlar yangın nedeniyle panik yaşadı.

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