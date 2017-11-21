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Bakırköy’de korkutan

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 17:48
Bakırköy’de korkutan yangın

İstanbul Bakırköy’de bulunan bir sanayi sitesinde çıkan paniğe neden oldu.

Olay, Bakırköy Yenimahalle'de bulunan bir sanayi sitesi içerisindeki kağıt ve hurda malzemelerin depolandığı bölümde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kısa sürede bütün depoyu sararken çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sanayi sitesindeki vatandaşlar yangın nedeniyle panik yaşadı.

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Bakırköy’de korkutan yangın
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