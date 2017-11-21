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Bebeğe isim koyma kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 17:47
Bebeğe isim koyma kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

’de yeni doğan bebeğe isim koyma yüzünden iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaboyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden de husumet bulunan iki aile arasında yeni doğan bir bebeğe isim koymada anlaşmazlığa düştükleri için tartışma çıktı. Tartışma sonucunda ismi öğrenilemeyen bebeğin annesi baba evine gitti. Burada devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kavgaya her iki ailenin fertleri de karıştı. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada askerden izne geldiği öğrenilen ve bebeğin dayısı Musa Çeçan (23) av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. Aynı olayda 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar 'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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