Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Manisa’ya yılın ilk karı düştü

’ya yılın ilk karı düştü

Giriş Tarihi: 21.11.2017 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 07:16
Manisa’ya yılın ilk karı düştü

’nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre Türkiye'yi etkisi altına alacak olan soğuk hava sistemiyle birlikte başta olmak üzere tüm yurtta ciddi yağış uyarısı gelmişti. Gün boyu belirli aralıklarla yağış alan Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yeni günün ilk saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Demirci - Kütahya Simav karayolu ile Demirci - Balıkesir Sındırgı karayolunun yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü tarafından karla mücadelede greyderler yollara düştü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’ya yılın ilk karı düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN