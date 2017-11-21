O cani tutuklandı

Ekmek almak üzere evden çıkan Marina Lakvekheliani'ye, eve dönüş yolundayken dairesinin kapısına geldiği sırada eski sevgilisi tarafından yüzüne yakıcı madde atıldı. Marina Lakvekheliani olayın ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan İ.C. ise olayın ardından koşarak uzaklaştı.

ŞEHİR MERKEZİNDE YAKALANDI

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından şüpheli İ.C., şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.