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’da dolandırıcılığa 2 tutuklama

Giriş Tarihi: 21.11.2017 06:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 06:58
Şanlıurfa’da dolandırıcılığa 2 tutuklama

'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları saptanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda adadıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Çanakkale, Çorum ve Sakarya'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişinin 'da bulunduğunu tespit etti. Polisin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan arama ise dolandırıcılık olayında temin edilen 55 bin 600 lira para ile telefon ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Şanlıurfa’da dolandırıcılığa 2 tutuklama
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