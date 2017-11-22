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'de balık restoranı yandı

Giriş Tarihi: 22.11.2017 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 07:00
Bakırköy'de balık restoranı yandı

’de bir balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

'de Yeşilköy Mahallesi İskele Caddesi üzerinde bulunan bir balık restoranında saat 5:30 civarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında restoranın kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Yangını haber veren Mustafa Cansever, "Arkadaşlarla oturup çay içiyorduk. Bir de baktık duman var. Komşulara ıslık çalarak mahalleliyi uyandırdık. Bir baktık restoranda yangın çıkmış. İtfaiye geldi ve söndürdü" ifadelerini kullandı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bakırköy'de balık restoranı yandı
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