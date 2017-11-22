Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Erzurum'da özel halk otobüsü devrildi: 20 yaralı

'da özel halk otobüsü devrildi: 20 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 14:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 14:48
Erzurum'da özel halk otobüsü devrildi: 20 yaralı

'da, özel halk otobüsünün kar yağışı nedeniyle devrilmesi sonucu 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da özel halk otobüsü devrildi: 20 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN