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'de 2 grup arasında silahlı çatışma; 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22.11.2017 07:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 07:58
İzmir'de 2 grup arasında silahlı çatışma; 1 ölü, 2 yaralı

'in Çiğli ilçesinde, aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece Eski Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. ve 'in içinde bulunduğu otomobille giderken yönetimindeki 35 HD 0774 plakalı, içerisinde 26 yaşındaki Mustafa Gök ve Eren Gök'ün de bulunduğu otomobille karşılaştı. Aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan iki grup birbirlerine tabancayla ateş açtı. Otomobil sürücüsü Karaca'nın vücuduna kurşun isabet etmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, vücuduna kurşun isabet eden sürücü Karaca'nın öldüğünü belirledi. Yaralılar; Mustafa Gök ve Eren Gök ise, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.


Polis, olaydan otomobil ile kaçan Kamuran Ülker ve Recep Ülker'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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İzmir'de 2 grup arasında silahlı çatışma; 1 ölü, 2 yaralı
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