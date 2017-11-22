Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Meteorolojiden "zirai don" uyarısı

den "zirai don" uyarısı

Giriş Tarihi: 22.11.2017 06:29 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 06:30
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde zirai don olayı beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif yer yer orta kuvvette, İç Ege, Göller Bölgesi ve İç Anadolu'da kuvvetli zirai don olayı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, zirai don riskinin çarşamba, perşembe ve cuma geceleri İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli olarak etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerin zirai dona karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN