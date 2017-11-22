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Sahte savcıdan 700 bin TL’lik vurgun

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 17:48
Sahte savcıdan 700 bin TL’lik vurgun

’da telefonda 2 kişiye kendisini savcı olarak tanıtıp, "kimlik bilgileriniz terör örgütüne karışmış" diyerek korkutup 700 bin TL dolandıran şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelinin polisten kurtulmak için gösterdiği sahte kimlik oyunu da tutmadı.

Edinilen bilgiye göre, 'da 6 Kasım 2017 tarihinde telefonla aradığı şahsa, kendisini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheli Mesut U., "Kimlik bilgileriniz terör olaylarına karışmış" diyerek korkutup 50 bin TL'sini aldı. Aynı şüpheli, aradan 10 gün sonra bu kez yine Elazığ'da başka bir kişiyi arayarak aynı yöntemle "Kimlik bilgileriniz terör örgütüne karışmış" diye korkutup 650 bin TL değerinde altın ve nakit para dolandırdı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis yaptığı çalışmada her iki olayı gerçekleştiren şüphelinin Mesut U. olduğunu belirledi. İstanbul'da kaldığı yeri tespit eden polis, şüpheli Mesut U.'yu düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli, kurtulmak için polise kendisinin Mesut U. olmadığını söyleyip, farklı bir kimlik gösterdi. Ancak polis, yakalanan şüphelinin gösterdiği kimliğin sahte olduğunu ortaya çıkardı.

İstanbul'dan Elazığ'a getirilen şüpheli, emniyette ifadesi alınmasının ardından 'sahte kimlik kullanmak ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Sahte savcıdan 700 bin TL’lik vurgun
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