Suçüstü yakalandı, 17 bin lirayı yola savurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa'da çok sayıda market soygunu gerçekleştiren 3 kişilik çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sırasında, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çetenin gasp amaçlı bir markete girdiği görüldü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Silahlı ve maskeli gaspçılar markete girerek kasiyere silah doğrulttu. Aralarında küçük çocukların da bulunduğu müşterileri de silahla korkutan gaspçılar 17 bin 500 lira alarak marketten çıktı.

POLİSİ GÖREN GASPÇI 17 BİN LİRAYI YOLA FIRLATTI

Gasp ettikleri marketin önünde polisi gören çete üyeleri, hızla kaçmaya başladı. Çete üyelerinden bir tanesi panikle elindeki paraları yere atarken, polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından çete üyeleri A.B ve H.C. kıskıvrak yakalandı. Gasp sırasında markette olmadığı öğrenilen üçüncü çete üyesi Ö.Ö.'nün de bulunduğu yer tespit edilerek gözaltına alındı.

GASP ÇETESİNİN SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Çetenin gasp anı ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla çeteyi suçüstü yakaladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çetenin iki üyesi yüzlerinde maske ve ellerinde silahla markete giriyor. Kasiyere ve müşterilere silah doğrultan gaspçılar paraları poşete koyarak marketten çıkıyor. Daha sonra marketin önündeki polisleri gören çete üyeleri kaçmaya başlıyor. Çete üyelerinden bir tanesi panikleyerek elindeki paraları yere atıyor. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri gaspçıları kıskıvrak yakalıyor.

Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen gaspçılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.