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'tan obeziteye karşı "dirençli nişasta"

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 21:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 21:24
TÜBİTAK'tan obeziteye karşı dirençli nişasta

Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan obezite ve diyabet hastalıklarını önlemek amacıyla Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gıda Enstitüsü tarafından tokluk hissi vererek yeme isteğini kontrol eden "dirençli nişasta" geliştirildi.

MAM'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun Türkiye'de son yıllarda giderek yaygınlaşan obezite ve diyabet hastalıklarıyla mücadele kapsamında dirençli nişasta geliştirildiği bildirildi.

Geliştirilen ürünün ince bağırsakta sindirilemeyip, kalın bağırsakta fermente olabildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Ürün, sağlık etkileri bakımından diyet liflere benzemektedir. Prebiyotik olmasının yanı sıra bütirat ve diğer kısa zincirli yağ asitlerinin üretilmesini sağlamasına bağlı olarak bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilemektedir." denildi.

TOKLUK HİSSİ VERİYOR

Enerjisi normal nişastaya göre yüzde 50 daha düşük olan dirençli nişasta ile hazırlanan ürünlerin tokluk hissi vererek yeme isteğini kontrol ettiği ve kan şekerinin dengede tutulmasına da yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, her iki diyabet hastası yetişkinden biri henüz hastalığının farkında değildir. Bunlara bağlı olarak, dirençli nişasta ürünlerinin sadece diyabet hastaları ve diyet yapan kişiler tarafından değil, tüm tüketiciler tarafından tüketilmesi önerilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 23-25 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 5. İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Helal Expo 2017 Fuarı'nda, dirençli nişasta ile hazırlanacak ekmek ve diğer unlu mamullerin ziyaretçilere ikram edileceği belirtildi.

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TÜBİTAK'tan obeziteye karşı "dirençli nişasta"
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