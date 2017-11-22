X-ray cihazında 36 bin lirasını unuttu

Alınan bilgiye göre, Adliye Koruma Büro Amirliğinde görevli polisler, girişte bulunan arama noktasındaki x-ray cihazında unutulan siyah poşeti fark etti.

İncelemede, içinde desteler halinde para olduğu belirlenen poşet, Adliye Koruma Büro Amirliğinde korumaya alındı.

Polis noktasına yaklaşık bir saat sonra gelen M.B, siyah poşet içinde 36 bin lirasını kaybettiğini ve bunun geç farkına vardığını söyledi.

Bunun üzerine ekipler, parayı tutanak ile M.B'ye teslim etti.

M.B'nin, polislere, parayı adliyede yapılacak araç ihalesi için getirdiğini ancak girişteki arama noktasından geçerken X-ray cihazında unuttuğunu söylediği öğrenildi.