112 yaşında ilk defa doğum gününü kutladı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in sosyal belediyecilikte örnek teşkil eden ve ödüllü projesi olan Alo Evlat Hattı, Kartepe'deki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların mutluluklarına vesile olmaya devam ediyor. Başkan Üzülmez'in Kartepe'ye kazandırdığı ve zamanla en çok takdir gören projelerden biri haline gelen Alo Evlat Hattı, Kartepeli hemşehrilerinin iyi günde kötü günde yanlarında olarak bir evlattan istenebilecek temel ihtiyaçların karşılanması için, bedelsiz ve 7 gün hizmet veriyor.

"İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA EVLADINIZ KAPIDA"

"İhtiyacınız olduğunda evladınız kapıda" sloganıyla, hayata geçirildiği günden itibaren artan bir ilgi gören ve takdir edilen projenin ekibi, sistemli bir program ile vatandaşların ev temizliği, tamirat, kişisel bakım, alışveriş gibi fiziksel ihtiyaçlarının yansıra, onları kültür-sanat etkinliklerine de götürerek hayatlarının en özel ve önemli anlarını yaşatmaya devam ediyor.

ATATÜRK'E OY VERMİŞ

Alo Evlat Hattı ekibi Uzunbey Mahallesi'nde ikamet eden Hanım Topal'a sürpriz yaparak 112'nci doğum gününü kutladı. Alo Evlat Hattı ekibini pasta ile karşısında gören Hanım anne göz yaşlarına hakim olamadı. Mutluluk göz yaşlarına hakim olmayan Hanım anne, pastadaki mumlara üfleyerek Alo Evlat Hattı ekibine teşekkür etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e oy verdiğini söyleyen Hanım Topal, bu kadar dinç kalmasının sırrını küçük yaşından bu yana namazını kılması ve orucucu hiç bırakmamasına bağlıyor.