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'da operasyonu! 16 zanlı gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 23.11.2017 12:01
Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 16 zanlı gözaltına alındı

'da düzenlenen operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Finike ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilenlere yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde 89 gram eroin, 32 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ile bir av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlılar hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" ve "örgüt kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasında bulunulduğu öğrenildi.

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Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 16 zanlı gözaltına alındı
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